In den USA ist aktuell schon die fünfte Staffel von "The Conners" zu sehen. Hierzulande mussten sich die Fans derweil lange auf frische Folgen gedulden: Staffel eins und zwei liefen 2018, 2019 und 2020 noch vergleichsweise kurz nach der US-Premiere. Seither herrschte aber Flaute. Sky will das nun ändern und hat die Deutschlandpremiere der dritten Staffel der Comedyserie angekündigt - und dabei drückt man ordentlich auf die Tube.

So sollen am Donnerstag, den 4. Mai, neun Folgen der dritten Staffel ab 20:40 Uhr bei Sky Comedy gezeigt werden. Eine Woche später will man dann gleich zehn neue Folgen am Stück zeigen, damit wäre dann nur noch das Staffelfinale offen. In den USA sind diese Episoden bereits 2020 und 2021 zu sehen gewesen, ABC ist dort aktuell bereits mitten im fünften Durchlauf. Zu Einstimmung auf die neuen Folgen will Sky Comedy auch noch einmal Staffel eins und zwei wiederholen. Auch hier setzt man auf mehrere Folgen, die donnerstags am Stück gezeigt werden. Los geht’s ab dem 13. April.

"Die Conners" ging einst auf dem sehr kurzlebigen "Roseanne"-Comeback hervor. Die Serie wurde trotz starker Quoten eingestellt, weil sich Hauptdarstellerin Roseanne Barr rassistisch auf Twitter äußerte. Mit dem Rest des Casts machte ABC allerdings weiter. Und so ging "Die Conners" nur wenige Monate nach dem "Roseanne"-Aus auf Sendung. Die Quoten waren zwar nicht mehr so hoch wie mit der umstrittenen Schauspielerin, aber dennoch hoch genug, um die Serie mehrmals zu verlängern.

Die eine "Roseanne"-Staffel mit Roseanne Barr sollte in Deutschland eigentlich beim Disney Channel gezeigt werden. Wegen der Ausfälle der Hauptdarstellerin nahm der Sender von diesen Plänen aber schnell Abstand, dafür zeigte der Disney Channel die ersten beiden "Conners"-Staffeln.