Maximiliane Prokop heuert zum 1. April bei Bavaria Fiction an. Die Produzentin verstärkt das Team der Produktionsfirma am Standort in Berlin und berichtet an Marcus Ammon, Geschäftsführer Content. Ammon sagt zum Neuzugang: "Dank ihrer vielfältigen Erfahrung im Bereich TV und Kino ist Maximiliane eine großartige Ergänzung unserer Produzentenriege. Wir kennen Maximiliane schon seit ihren Studienzeiten. Schon damals haben wir ihre Energie und Kreativität bei den unterschiedlichen Aufgaben schätzen gelernt. Seither haben wir ihre Karriere mit großem Interesse verfolgt. Liebe Maximiliane, herzlich willkommen in der neuen, alten Heimat!"

Prokop selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Ich freue mich sehr darauf, das Team der Bavaria Fiction gerade in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung zu verstärken und meine Ideen einzubringen. Mein Ziel ist es, mutige, authentische Unterhaltung zu produzieren, die unser Zeitgeschehen sensibel reflektiert. Dabei liegt mir besonders daran, Projekte crossmedial zu denken und umzusetzen."

Zuletzt arbeitete Maximiliane Prokop als Producerin bei X Filme Creative Pool unter anderem an der ZDF-Serie "Doktor Ballouz", der RTL-Event-Serie "Das Haus der Träume", der ZDF-Polit-Thriller Serie "Furia" und der mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Serie "Tina mobil" mit. Davor war sie unter anderem als Junior Producerin bei der Constantin Film und zusätzlich als persönliche Assistenz von Bora Dagtekin während den Dreharbeiten von "Das perfekte Geheimnis" und "Fack ju Göhte 3" tätig. Bei dem Coming-Of-Age-Kurzspielfilm "Jenny", der mit dem Förderpreis des FFF Bayern ausgezeichnet wurde und für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert war, fungierte sie als Ausführende Produzentin. Prokop hat Kommunikationswissenschaft und Psychologie an der LMU München studiert, danach folgte noch das Studium Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.