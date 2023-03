am 29.03.2023 - 11:12 Uhr

Wenn am Samstag, 13. Mai 2023 der "Eurovision Song Contest" steigt, dann senden Das Erste, ORF 1 und SRF 1 diesmal ein gemeinsames Rahmenprogramm. Wie schon in den Jahren zuvor im Ersten, übernimmt Moderatorin Barbara Schöneberger die Präsentation des Countdowns und nachts dann auch der Aftershow-Sendung. Die Produktionen starten um 20:15 Uhr und – so zumindest der aktuelle Plan – um 0:45 Uhr.

Die Location ändert sich aber. Zuletzt war Hamburg Austragungsort der Rahmenshow, diesmal geht es aber direkt nach Liverpool. "ESC – Der Countdown" und "ESC – die Aftershow" sollen im Tate Museum in Liverpool produziert werden. Angekündigt ist, dass ehemals Teilnehmende und Fans des Musikwettbewerbs aus allen drei Ländern zu Gast sind. Beim "ESC" gehen 2023 unter anderem die Hamburger Band "Lord Of The Lost", das Duo "Teya & Salena" aus Österreich sowie der Schweizer Sänger Remo Forrer ins Rennen.



Im Ersten wird ab 21 Uhr dann der eigentliche "ESC" laufen, kommentiert erneut von Peter Urban. Er hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, dass es das letzte Mal sein wird, dass er den Wettbewerb begleitet (DWDL.de berichtete). Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt.