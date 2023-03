© History bisheriges Logo

"Das neue Outfit von The History Channel unterstreicht das, wofür unser Sender steht: erstklassiges, modernes Factual Entertainment mit hochkarätig besetzten wie aufwendig produzierten Dokus und Doku-Serien. Auf diese Inhalte, nun in frischer Verpackung, können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Zukunft freuen – über alle Plattformen hinweg", findet Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany.



Neben dem Hauptsender passen sich entsprechend auch die Logos von History Play und des History-Awards entsprechend an. "Das neue modernisierte Erscheinungsbild unseres Senders wird nun dazu beitragen, den Erfolg der Marke The History Channel weiter auszubauen", glaubt Heather Jones, Chief Creative Officer von A+E Networks EMEA.

Der History Channel hat hierzulande erst jüngst seine technische Reichweite gesteigert. Seit rund drei Wochen wird er auch Kabelkundinnen und -kunden von Sky verfügbar gemacht.