© rbb/Tobias Koppe

Nachdem der Streamingdienst Joyn abgesprungen ist, geht die Sadcom "MaPa" mit Max Mauff in der Hauptrolle im Mai in der ARD-Mediathek in die zweite Runde. Möglich wird das, weil Ko-Finanzier RBB die Degeto an Bord geholt hat.