Ende Januar ging bei für die ARD produzierte Telenovela "Sturm der Liebe" eine Ära zu Ende. Produzentin Bea Schmidt, die die Serie von Folge eins an prägte, verabschiedete sich – nach übrigens insgesamt 27 Jahren in Diensten der Bavaria. Mit ihrem Abschied hinterließ sie sehr deutliche Fußspuren, die es zu füllen galt. Als Nachfolger auserkoren war damals Jonas Baur, der wenige Monate zuvor zur Bavaria gewechselt war. Baur hat recht viel Erfahrung in Sachen seriellem Produzieren, war unter anderem einer der Köpfe hinter dem Sat.1-Überraschungserfolg "Verliebt in Berlin".

