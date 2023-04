am 11.04.2023 - 11:30 Uhr

RTL hat Details veröffentlicht, wie die Zusammenarbeit mit der Moderatorin Monica Lierhaus, die RTL-Chief Content Officer Stephan Schmitter Ende März in einem "FAZ"-Interview angekündigt hatte, genau aussehen wird. So ist Lierhaus "ab sofort" im Einsatz für den Sender, wie RTL betont. Außerdem spricht der Sender von einer "exklusiven Partnerschaft", in der mehrere Projekte geplant sind.

Bereits am kommenden Donnerstag, den 13. April, soll Lierhaus im Vorfeld der Europa-League-Übertragung Leverkusen gegen St. Gilloise in einem Interview erstmals über ihr Comeback sprechen. Im Juni berichtet sie von den Special Olympics in Berlin, hier ist RTL als Medienpartner mit dabei. Lierhaus begleitet für die Nachrichten- und Magazinformate im Zuge dessen verschiedene Athletinnen und Athleten und übernimmt Sportmoderationen bei "RTL Aktuell".

Außerdem wird Monica Lierhaus im Juni gemeinsam mit Florian König als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. Einsätze bei weiteren Live-Sportereignissen sind nach Angaben von RTL geplant. In einer Wochenserie bei "Punkt 12" soll Lierhaus darüber hinaus Heldinnen und Helden des Alltags begleiten. Neben den ganzen Projekten vor der Kamera soll sich Monica Lierhaus auch dauerhaft als Inklusionsberaterin für das Unternehmen engagieren. Für die im Sommer geplante "Woche der Vielfalt" ist die Moderatorin zudem in verschiedene Themen und Formate eingebunden.

Monica Lierhaus sagt über ihr TV-Comeback: "Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL - wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen. Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig. Die Special Olympics in Berlin sind ein großartiges Event und es ist eine schöne Aufgabe, die Athleten den Menschen näher zu bringen und über ihre Leistungen zu berichten. Und natürlich freue ich mich auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft."

Mirijam Trunk, Chief Crossmedia Officer und Chief Sustainability & Diversity Officer RTL Deutschland, ergänzt: "Monica Lierhaus ist eine der bekanntesten Sportjournalistinnen in Deutschland. Wir freuen uns daher sehr, dass sie RTL in einem sportlich ereignisreichen Jahr mit ihrer Expertise unterstützt. Gemeinsam haben wir ein spannendes Themenpaket entwickelt. Dass Monica Lierhaus RTL Deutschland uns zudem als Inklusionsberaterin begleitet, ist eine große Bereicherung für ein Thema, das uns am Herzen liegt."