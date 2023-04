Wer sich zuletzt auf die durchgehende Geschichte der RTL-Serie "Der Schiffsarzt" eingelassen hat, wird vermutlich nicht erfahren, wie diese genau ausgeht. RTL plant "aktuell keine Fortsetzung" der Produktion aus dem Hause UFA Fiction, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte. In den sechs Episoden der ersten Staffel spielte Moritz Otto den Schiffsarzt Eric Leonhardt. Eigentlich Notfallmediziner an Land, heuerte er auf einem Kreuzfahrtschiff an. Sein eigentliches Ziel: Mehr über das Verschwinden seiner Frau herauszufinden. Von ihr war ein Foto an Bord des Schiffs aufgetaucht. Das Staffelfinale brachte keine endgültige Auflösung.

In weiteren Rollen waren Anna Puck als Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier als Barmann Joshua, Eva Löser als Krankenschwester Emma und Philipp Christopher als Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz zu sehen.



RTL hatte die Serie an zwei Dienstagen im September linear programmiert – und zeigte das Format zwischen 20:15 und 23:15 Uhr im Dreierpack. Insbesondere bei den Jüngeren kam das Format aber nicht allzu gut an. Hier lag der durchschnittliche Marktanteil nur bei rund neun Prozent. Auffallend war: Insgesamt brachte die Serie durchaus eine ordentliche Reichweite zustande: Die stärkste Folge holte knapp 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt waren um die 2,4 Millionen dabei.

Durchaus wahrscheinlich, dass RTL in Sachen Fiction künftig eher auf seine zweistündigen Krimis für den "tödlichen Dienst-Tag" setzt. Neben "Alarm für Cobra 11" testete der Sender in den vergangenen Monaten unterschiedliche neue Reihen – dabei erreichte "Dünentod" beispielsweise mit der ersten Ausstrahlung rund 3,7 Millionen Menschen. "Miss Merkel" kam auf um die 3,3 Millionen Zusehende gesamt, darunter rund 800.000 14- bis 49-Jährige. Und selbst "Sonderlage", das etwas schwächer abschnitt, landete noch bei rund 2,8 und 2,4 Millionen Fans ab drei.