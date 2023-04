am 14.04.2023 - 14:40 Uhr

© Bauer/Ingo Boelter Uwe Bokelmann

Ingo Klinge, CEO Publishing Deutschland, bei Bauer, sagt: "Mit der Etablierung des Bereichs ‚Content Marketing & Strategy‘ tragen wir dem stetig wachsenden Bedarf nach innovativen und kreativen Kommunikationslösungen Rechnung. Organisatorisch haben wir ‚Content Marketing & Strategy‘ als unabhängige Einheit aufgesetzt, die als Support für die komplette Bauer Media Group arbeiten wird. Das gilt für einzelne Geschäftsbereiche wie Bauer Advance, House of Food und Medical Health Experts."

Durch die Gründung des neuen Bereichs werden an anderen Stellen umfassende, personelle Neuausrichtungen notwendig. Die Chefredaktion der TV-Magazine "tv14", "TV Movie" und "tv Hören & Sehen" übergibt Uwe Bokelmann an Philipp Schulze, der von Burda kommt und dort unter anderem "TV Spielfilm" und "Cinema" verantwortete. Zusätzlich wird Schulze Chefredakteur der Titel "Happinez" und "Welt der Wunder".

Und auch im Health-Bereich von Bauer, der bislang ebenfalls von Bokelmann geleitet wurde, kommt es zu Veränderungen. So sollen Bettina Kochheim und Georg Partoloth künftig eine redaktionelle Doppelspitze bilden. Georg Partoloth ist seit 2013 für Bauer tätig und hat das Health-Team mit aufgebaut. Bettina Kochheim kam im Mai 2022 von "Bild" zum Team hinzu. Der Bereich Health besteht nach Bauer-Angaben aus 90 Journalistinnen und Journalisten, die für verschiedene Marken der Gruppe Inhalte erstellen.

Malte von Bülow, Chief Product Officer Publishing Deutschland, sagt: "Ich freue mich, dass wir Philipp Schulze für die Bauer Media Group und unser Portfolio mit großartigen Marken in verschiedenen Segmenten gewinnen konnten. Er bringt alles mit, um unsere wichtigen TV- und Special Interest-Titel in die Zukunft zu führen: vor allem kreative journalistische Kompetenz, langjähriges Programmzeitschriften-Knowhow und die Leidenschaft für vielfältige Medienkanäle vom Magazin, über Buch, ebooks, Social, Podcast bis hin zu Videoformaten. Außerdem eine hohe Führungskompetenz und umfangreiche Erfahrungen mit dem Arbeiten in smarten und kooperativen Strukturen."

Und Stephan Hiller, Managing Director Medical Health Experts, sagt zum Umbau seines Bereichs: "Ich freue mich sehr, dass Georg und Bettina die Verantwortung für unseren Health-Bereich übernehmen. Health ist ein großer Wachstumstreiber, den wir mit der neuen Führung weiterhin zukunftsorientiert aufstellen. Mit der Doppelspitze leiten zwei hochkompetente Gesundheits-Experten den Bereich, mit der Fähigkeit das Themenfeld inhaltlich, kreativ, konzeptionell weiterzuentwickeln und mit reichweitenstarken Inhalten vielfältige Zielgruppen hochwertig zu informieren und zu beraten."