am 17.04.2023 - 13:35 Uhr

Rocket Beans TV setzt künftig bei vier Channels auf die Vermarktung durch die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71. Die YouTube-Pioniere wollen dabei auch von der strategischen Beratung profitieren. Erst zu Jahresbeginn war bekannt geworden, dass die Rocket Beans vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit schicken (DWDL.de berichtete). Die neue Partnerschaft könnte nun also ein möglicher Weg aus der Krise sein.

"Wir freuen uns, durch die Kooperation mit Studio71 einen der stärksten YouTube-Vermarktungspartner Europas an unserer Seite zu wissen, mit dem wir die Wertschöpfung unserer Content-Distribution auf ein neues Level heben können", erklärte Arno Heinisch, CEO & Co-Founder von Rocket Beans Entertainment, am Montag. "Sowohl in der klassischen Pre- und Midroll-Vermarktung als auch durch die Möglichkeit, Potenziale im Bereich Branded Entertainment und für gemeinsame Produktionen zu nutzen, gibt es sehr vielversprechende Aussichten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Thomas Spiller, Senior Vice President Content, Media & Platforms, Studio71: "Die Rocket Beans und wir als Studio71 sind schon deshalb ein Perfect Match, weil wir beide als YouTube-Pioniere in diesem Geschäft gestartet sind und uns bis heute unsere Sporen verdient haben. Die Marke Rocket Beans TV ist für uns ein idealer Partner, weil wir gemeinsam Synergien entlang unserer Wertschöpfungskette heben können: von der Content Produktion über Branded Deals bis hin zu Live-Entertainment ist viel Musik drin."

Die Vermarktungspartnerschaft umfasst die Kanäle Rocket Beans TV, Rocket Beans Gaming, Rocket Beans Let's Play und Kino Plus. Zusammen bringen sie es eigenen Angaben zufolge pro Monat auf bis zu zehn Millionen Video Views.