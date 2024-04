Mit Bayer 04 Leverkusen macht RTL in diesen Tagen in der Europa League gut Quote. Zwei Spiele mit der Alonso-Elf sind dem Sender noch sicher. Am 25. Mai wird die Werkself im Finale des DFB-Pokals stehen; und RTL eine Erstausstrahlung in direkter Konkurrenz aufbieten. Ab 20:15 Uhr gibt es dann primetimefüllend die Sendung "Luxus spektakulär! Die 44 unglaublichsten Geschichten aus der Welt der Superreichen" zu sehen. Der Sender verspricht darin hinter die Kulissen einer Welt zu blicken, die für die meisten Menschen wohl nur hinter verschlossenen Türen existiert.

Tanzabschluss wie gewohnt

Wenig überraschend, nun aber auch bestätigt, wird auch in diesem Jahr wieder eine "Profi-Challenge" die aktuelle "Let's Dance"-Staffel beenden. Die Liveshow soll am Freitag, 31. Mai zur besten Sendezeit bei RTL über die Bühne gehen.