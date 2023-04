Goetz Hoefer ist neuer Programmdirektor von ServusTV und verantwortet als solcher alle redaktionellen Bereiche sowie die Programmplanung des Senders in Österreich und Deutschland, das hat ServusTV nun angekündigt. Die Position des Programmdirektors ist neu beim Sender, bislang lag die Gesamtverantwortung für das Programm beim vielfach kritisierten Senderchef Ferdinand Wegscheider, der nun also einige Aufgaben an Hoefer abgibt. Hoefer berichtet künftig an Wegscheider.

Keine Auswirkungen hat die Personalie auf Frank Holderied, der wie bisher die strategische Programmplanung sowie den Bereich Fiction beim Sender verantwortet. Er berichtet ab sofort an Goetz Hoefer. Der neue Programmdirektor von ServusTV begann seine Karriere einst bei der Bauer Media Group, später arbeitete er für einige andere Unternehmen. Zwischen 2016 und 2021 war er einer von mehreren Geschäftsführern bei Spiegel TV, nun also die neue Aufgabe bei ServusTV.

"Es freut mich außerordentlich, dass wir mit Goetz Hoefer einen langjährigen, international versierten Medienprofi zu ServusTV holen konnten. Mit ihm werden wir unser Qualitätsangebot im linearen und digitalen Bereich weiter gezielt ausbauen", sagt Senderchef Ferdinand Wegscheider. Und Goetz Hoefer selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ferdinand Wegscheider und dem großartigen Team von ServusTV. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Weg von ServusTV fortsetzen."

In Österreich eilte ServusTV in den zurückliegenden Jahren von Erfolg zu Erfolg. Die Quoten stiegen vor allem durch teuer eingekaufte Sportrechte, aber nicht nur. Auch mit Quizshows am Vorabend, eigenen Nachrichten und verschiedenen Heimat-Formaten holt der Salzburger Privatsender regelmäßig gute Quoten. Beim Gesamtpublikum ist man längst Österreichs größter Privatsender und auch beim jungen Publikum kommt man inzwischen nah ran an die Konkurrenz von ATV und Puls 4, noch liegen diese aber vor ServusTV.

In Deutschland sieht die Sache etwas anders aus. Hier änderte ServusTV in der Vergangenheit immer mal wieder seine Strategie, mal wird das deutsche Geschäft von Österreich aus geleitet, mal benennt man für den Markt zuständige Personen. Mit 0,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steht ServusTV aktuell auf dem niedrigen Niveau der vergangenen Jahre. Daran hat auch eine rund zweistündige Nachrichten- und Magazinstrecke bislang nichts geändert, die man zu Beginn des Jahres am Vorabend einführte. Produziert wird diese Strecke von WeltN24.