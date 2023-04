Etwas mehr als zwei Monate ist es her, dass bekannt wurde, dass sich Prime Video die Dienste von Anke Engelke und Bastian Pastewka für eine gemeinsame Serie gesichert hat, die von der Bildundtonfabrik (btf) umgesetzt wird. Nun hat der Streamingdienst weitere Details zum neuen Projekt bekannt gegeben. In Marburg und Köln würden derzeit die Dreharbeiten zum achtteiligen Format laufen, das aktuell auf den Arbeitstitel "Never Ever" hört. Neben Engelke und Pastewka gehören Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina zum Cast.

Zur exakten Handlung hielt man sich dennoch weiter bedeckt: Bezüglich des Inhalts hieß es seitens Prime Video lediglich, es gehe um "Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End". Jule Everts, Executive Producer seitens der btf, beschrieb die Serie als "klassisch-komische Coming of Age-Geschichte", fügte jedoch an: "Mit dem feinen Unterschied, dass die Hauptfiguren nicht in den 20ern, sondern Anfang 50 sind. Die späte Lebenskrise der zwei Kleinstädter ist wahnsinnig ungesehen und damit besonders spannend. Engelke und Pastewka sind dabei heute so legendär wie schon vor 30 Jahren."



Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video, nannte es schlicht "unglaublich", dass Engelke und Pastewka noch nie gemeinsam eine Serie gedreht hätten. Bastian Pastewka erklärte: "Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss."

Und Anke Engelke sagte, sich ein Leben ohne Bastian nicht mehr vorstellen zu können. Headautoren der Serie sind Sebastian Colley und Claudius Pläging, weitere Folgen schrieben Sintje Rosema und Fabienne Hurst. Als Executive Producer fungieren neben Jule Everts Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann. Auch Engelke und Pastewka sind Executive Producer. Sabine Boss und Nico Berse-Gilles führen Regie. Für die Kameraarbeit zeichnet Claire Jahn verantwortlich. 2023 soll die Serie nicht mehr erscheinen, Prime Video spricht von einer geplanten Veröffentlichung im nächsten Jahr.