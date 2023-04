am 24.04.2023 - 13:16 Uhr

Trauer um Karin Gregorek: Die Schauspielerin ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf ihr Umfeld berichtet. Demnach starb Gregorek in der Nacht von Freitag auf Samstag in Berlin.

Ihren größten Publikumserfolg feierte die Schauspielerin mit der ARD-Serie "Um Himmels Willen", die oft mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Zwischen 2002 und 2021 war Gregorek in der Rolle der Ordensschwester Felicitas Meier zu sehen, die unter anderem eine Schwäche für Tabak, Schokolade und Pokern hatte.

In einem Interview erzählte sie einmal, dass der Habit ein Grund dafür war, die Rolle der Nonne anzunehmen. "Ich dachte, das geht dann in der Maske und Garderobe schneller. Das hat sich als Irrtum erwiesen, wir Nonnen werden natürlich trotzdem gründlich geschminkt", so Gregorek, die dennoch auf der Straße oft erkannt worden sei.

Geboren wurde Karin Gregorek in Mecklenburg. Schon 1963 begann sie zu DDR-Zeiten ihre Laufbahn als Theaterschauspielerin, ehe sie zunehmend auch in Film- und Fernsehproduktionen der DEFA und des DFF zu sehen war. Später stand sie auch für Produktionen wie "Tierarzt Dr. Engel" oder "Tatort" vor der Kamera.