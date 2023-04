Das Erste schickt seine Telenovela "Rote Rosen" in diesem Jahr für gleich sechs Wochen in die Sommerpause. Die Serie pausiert ab dem 12. Juni und macht zunächst Platz für die neue Sendung "Die Haustierprofis", für die die einstige "Kaffeeklatsch"-Lästerzunge Ralph Morgenstern als Moderator gewonnen wurde. Zusammen mit dem Tierarzt und YouTuber Dr. Karim Montasser begrüßt er Frauen und Herrchen mit deren Hunden, Katzen, Vögeln, Kaninchen, Hamstern oder Exoten auf einem Wasserschloss im Münsterland.

"Wie sagte Doris Day so schön: 'I just always loved animals'", so Morgenstern. "Ich habe einfach schon immer Tiere geliebt - und daher freue ich mich sehr über diese Sendung. Denn es geht um Haustiere und deren BesitzerInnen, denen wirklich geholfen werden kann, in dem unsere tollen Haustierprofis den Tieren nicht nur medizinisch und psychologisch helfen, sondern Herrchen und Frauchen auch zeigen, wie das tierische Miteinander besser funktionieren kann."

Unterstützt werden er und sein Mitstreiter von Fachleuten, bestehend aus dem Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, der Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller genannt "Doc Polly", dem Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz, dem Fachtierarzt für Reptilien und Exoten Thomas Türbl sowie der Katzenpsychologin Heike Grotegut und der Katzentherapeutin Birga Dexel. Die Produktion von "Die Haustierprofis" übernimmt Fabiola im Auftrag der ARD Degeto. Die Firma zeichnete einst auch schon für die Umsetzung der kurzlebigen, aber ähnlich gelagerten RTL-Nachmittagsshow "Wir lieben Tiere" verantwortlich, für die ein Teil des jetzigen Ensembles ebenfalls bereits vor der Kamera stand.

Geplant sind vorerst 15 Folgen des Neustarts im ARD-Nachmittagsprogramm. Dass "Rote Rosen" trotzdem gleich sechs Wochen lang vom Bildschirm verschwinden wird, erklärt sich mit der Tour de France, deren Präsenz im Ersten in diesem Jahr deutlich ausgeweitet wird. Geplant ist, dass das Radrennen vom 1. bis zum 23. Juli wochentags bereits ab 14:10 Uhr gezeigt wird - zuletzt stieg der Sender meist erst zwei Stunden später ein und überließ zunächst dem ARD-Spartensender One und Eurosport das Feld. Damit ist zugleich klar, dass auch "Sturm der Liebe" ab dem 3. Juli eine Sommerpause einlegen wird - hier ist die Abstinenz allerdings nur für drei Wochen vorgesehen.