Yvonne Wolke und Peter Klein haben in den vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Beide waren zusammen Anfang des Jahres in Australien beim RTL-Dschungelcamp. Sie waren nicht aktive Teilnehmende des Formats, dafür aber Begleitpersonen. Inzwischen ist Peter Klein von Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, getrennt und angeblich mit Yvonne Wolke zusammen. In diesen Wochen stehen die beiden nun zusammen für RTL vor der Kamera. Entsprechende Berichte von "Bild" hat RTL gegenüber DWDL.de nun bestätigt.

Nicht bestätigt ist indes, dass es sich beim Projekt mit Klein und Woelke um eine neue Renovierungsshow handelt. Das Blatt schreibt, RTL arbeite derzeit an einer deutschen Version von "The Block", das ursprünglich aus Australien kommt und dort auf die 20. Staffel zugeht. In "The Block" müssen mehrere Promipaare ein Haus oder eine Wohnung renovieren und diese im Anschluss verkaufen. Am Ende siegt das Paar, das mit dem Verkauf am meisten Gewinn erzielt. Die australische Version läuft mehrmals wöchentlich, von Staffel 18 wurden binnen drei Monaten 51 Folgen bei Nine Network ausgestrahlt - unklar, ob eine deutsche Version ebenfalls in derart hoher Schlagzahl geplant ist.



Die deutsche Version davon soll unter anderem in einer kleinen Siedlung in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden. "Bild" beschreibt das kommende Format als "härteste Reality-Show der Welt", weil die Teilnehmenden "permanent" beschäftigt seien und wie Installateure oder Bauarbeiter agieren müssen. Im australischen "The Block" traten zuletzt jeweils fünf Paare gegeneinander an.

Renoverungssendungen haben bei RTL eine lange Tradition. Über viele Jahre hinweg gehörte Tine Wittler in "Einsatz in vier Wänden", das zeitweise auch zu Primetimeeinsätzen kam, zum Programm. Zuletzt war an mehreren Dienstagen mit "Buying Blind" ein Renovierungsformat im Line-Up, das seinen Ursprung ebenfalls in Australien hat.