am 03.05.2023 - 09:37 Uhr

Wer gute Quoten holt, wird in aller Regel belohnt. So auch "Morden im Norden". Die Das-Erste-Vorabendserie (montags, 18:50 Uhr) fuhr in ihrer jüngst geendeten Staffel die mit Abstand besten Marktanteile ihrer Historie ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde Ende März mit mehr als sieben Prozent ein Bestwert aufgestellt Insgesamt kam die Staffel schon mehrfach auf 16 Prozent oder mehr, der Staffelschnitt liegt aktuell bei 15,3 Prozent und somit rund zweieinhalb Punkte über dem des Vorjahres. Deshalb wird die ndF: Berlin GmbH nun den ersten "Morden im Norden"-Primetime-Spielfilm mit 90 Minuten Länge herstellen.

Zuschauer-Trend: Morden im Norden Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die Dreharbeiten laufen bereits, ausgestrahlt werden soll der Film Anfang 2024 um 20:15 Uhr – vor der zehnten Staffel. Diese wird wieder zwölf Episoden umfassen und soll nach aktuellem Plan ab Januar 2024 montags um 18:50 Uhr laufen. Die zehnte Staffel ist auch schon vollständig produziert. Sogar an der elften Staffel der Serie wurde schon gearbeitet. Die Arbeiten für dann 14 Folgen der Serie sollen nach der Produktion des Primetime-Films fortgeführt werden. Die elfte Staffel ist für 2025 geplant.