Über ein Jahr ist es her, dass bekannt wurde, dass von "Sløborn", der zumindest im Linearen bis dato nicht mit allzu hohen Quoten gesegneten Serien, eine abschließende dritte Staffel kommen wird. Die zweite Staffel debütierte Anfang vorigen Jahres. Nun laufen die Arbeiten an der finalen Runde in Hamburg, Schleswig-Hollstein, Berlin, Brandenburg und Polen entsteht. Zum Cast der Serie gehören wieder Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer, Adrian Grünewald, Lea van Acken, Aaron Hilmer und weitere.

Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDFneo, ZDF Studios, Tobis Film, Nordisk Film und Enter Film stehen hinter der Serie. Siegfried Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart sind die Produzenten, wobei Alvart auch die Bücher geschrieben hat und derzeit auf dem Regiestuhl zu finden ist. Gedreht werden soll noch bis in den Juni. Fans der Serie müssen aber weiter geduldig bleiben. Wie mitgeteilt wurde, soll die finale Staffel nicht mehr in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Stattdessen wird mit 2024 als Startzeitpunkt geplant.



Während die erste Staffel von den Ereignissen kurz vor und während des totalen Zusammenbruchs erzählte, ging es in der zweiten um das Überleben nach dem Ausbruch einer pandemischen Katastrophe – die Weltbevölkerung wurde dabei deutlich dezimiert. Die dritte Staffel befasst sich nun mit dem Wiederaufbau einer lebenswerten Welt. In einer Pressemitteilung ist die Rede davon, dass die Zuschauenden die Figuren auf einer "Reise ins Ungewisse" begleiten können.

Versprochen wird zudem: Die letzte Staffel "beantwortet noch offene Fragen und führt alle Figuren zu einem dramatischen Ende."