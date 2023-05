Die "Tagesthemen" im Ersten kommen am Montag, den 8. Mai, nicht aus dem bekannten, Hamburger Studio - sondern aus der Türkei. Die Redaktion wird am besagten Tag eine ganze Sendung aus der türkischen Großstadt Istanbul senden. Grund dafür ist die im Land anstehende Präsidentschafts- und Parlamentswahl, die sechs Tage nach der "Tagesthemen"-Ausgabe stattfindet. Moderatorin Caren Miosga soll dann die Stimmung im Land einfangen sowie mit Befürwortern und Gegnern des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sprechen.

Außerdem geht es laut NDR in der "Tagesthemen"-Ausgabe aus der Türkei auch um Frauenrechte und die Lage in dem Gebiet, in dem vor wenigen Monaten ein großes Erdbeben stattgefunden hat. Vor der Kulisse der Hagia Sophia und der Blauen Moschee spricht Caren Miosga unter anderem mit der ehemaligen CNN-Moderatorin Nevsin Mengü und dem Menschenrechtsanwalt Veysel Ok. Interviews mit Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu sind ebenfalls angefragt.

Caren Miosga selbst sagt zur speziellen Ausgabe der Nachrichtensendung: "Noch nie musste der türkische Präsident Erdogan so sehr um seine Wiederwahl bangen. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage und des furchtbaren Erdbebens im Februar gibt es erstmals seit 20 Jahren eine echte Wechselstimmung. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, mit den Menschen in der Türkei persönlich sprechen zu können über diese spannende Wahl." Bereits am 7. Mai soll sich die Moderatorin in den "Tagesthemen" mit ersten Eindrücken aus der Türkei melden.

Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell, erklärt: "Die Wahl in der Türkei ist nicht nur für Deutschland und Europa wichtig, auch für die türkische Community ist sie von besonderem Interesse. Auch aus diesem Grund ist für uns alle der Blick auf diese Wahl von großer Bedeutung. Mit unserer tagesthemen-Sendung aus Istanbul wollen wir dazu unseren Beitrag leisten." Erst Mitte April sendeten die "Tagesthemen" vom Gelände des Atomkraftwerks Isar 2. Anlass damals war die Abschaltung der letzten verbliebenen AKWs in Deutschland.