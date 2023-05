Der Südwestrundfunk (SWR) dreht derzeit in Stuttgart und Umgebung eine neue Serie mit dem Titel "Lust". Beschrieben wird die Produktion mit Linda Blümchen und Simon Steinhorst in den Hauptrollen als "melancholische Comedy über Beziehung und Sex der Generation Y". Insgesamt acht Folgen sollen bis Anfang Juli entstehen, die Ausstrahlung soll zu einem späteren Zeitpunkt in der ARD-Mediathek erfolgen.

Im Mittelpunkt stehen Freddy und Zeno, die beide kurz vor ihrem 30. Lebensjahr stehen. Ihr halbes Leben lang sind die beiden ein glückliches Paar - trotzdem gibt es neuerdings Momente, in denen sie sich fragen, ob sie nicht doch etwas verpasst haben könnten. Weil sie sich so gut kennen und sich ihrer Bindung so sicher sind, lassen sie Freddys Fantasie, die Beziehung für eine experimentelle Phase zu unterbrechen, Realität werden. Doch mit jeder Begegnung wird klarer, wie fragil ihre Beziehung eigentlich ist. Zwischen Fremdscham und Zuneigung hin- und hergerissen, soll sich das Publikum fragen, ob Freddy und Zeno rechtzeitig merken, was für ein gutes Paar sie sind.

Produziert wird "Lust" von Trimafilm, Regie führen Pia Hellenthal und Bartosz Grudziecki, der auch Headautor ist. Produzenten sind David Armati Lechner, Trini Götze und Isabelle Bertholone. Producerin ist Veronika Neuber. Zum Autorenteam gehören außerdem Mercedes Lauenstein, Carolina Zimmermann, Berthold Wahjudi, Karla Cristóbal und Marie Sturm, Kameraleute sind Sabine Panossian und Janis Mazuch. Zu dem großen Ensemble gehören unter anderem Sebastian Blomberg, Jan Henrik Stahlberg, Seyneb Saleh, Ugur Kaya, Samia Chancrin, Bozidar Kocevski, Cora Kneisz, Nairi Hadodo, David Vormweg, Julia Riedler, Timocin Ziegler, Malik Blumenthal und Adam Hoya.

Serien-Nachschub bei RTL+

Unterdessen hat RTL+ ebenfalls eine Serie namens "Lust" angekündigt: Dabei handelt es sich um eine schwedische Dramedy, die mit dem Kristallen-Award, dem wichtigsten schwedischen TV-Preis, als "Beste Comedy" ausgezeichnet und als "Beste Dramaserie" bei den Rose d’Or Awards nominiert war. Im Mittelpunkt stehen vier Stockholmerinnen mittleren Alters, die darum kämpfen, ihre Libido in einer sexuell frustrierenden Welt am Leben zu erhalten. Sie beginnen jeweils auf ihre Art, wieder sexuelle Erfüllung zu finden, mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. RTL+ zeigt die achtteilige erste Staffel ab dem 1. Juni.

Ebenfalls am 1. Juni nimmt RTL+ die spanische Serie "Dafne and the Rest" ins Portfolio. Hier geht es um die junge Transfrau Dafne, die nach einer Trennung in Madrid wieder auf die Beine kommen will. Dabei verliebt sie sich in ihren besten Freund und Mitbewohner, der demnächst heiraten wird. Abril Zamora übernimmt nicht nur die Hauptrolle in der humorvollen Serie, sie behandelt als Serienschöpferin und Drehbuchautorin neben klassischen Themen wie Freundschaft und Liebe auch Gender und Transfeindlichkeit.