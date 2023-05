Olaf Scholz kommt Anfang Juni erneut zu RTL und stellt sich dann im Berliner Studio den Fragen des Publikums, das hat der Sender jetzt angekündigt. Am Dienstag, den 6. Juni, wird man um 22:15 Uhr die Sendung "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz" ausstrahlen. Die Sendung ist nicht live, wird aber am gleichen Tag aufgezeichnet. In der rund einstündigen Sonderausgabe von "RTL Direkt" begrüßt Moderatorin Pinar Atalay neben Scholz auch eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern, die dem Kanzler Fragen stellen sollen.

Am Tisch mit dem Kanzler werden die Frauen und Männer ihre Fragen, Wünsche und Forderungen direkt an Olaf Scholz richten. Wie kann die Integration geflüchteter Menschen fortlaufend gelingen? Und mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung die Inflation, den damit einhergehenden Kaufkraftverlust der Deutschen und die potenziell teure Energiewende abfedern?

Ein ähnliches Format hatte RTL vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal im Programm. Auch damals stellte sich Olaf Scholz im Rahmen einer Sonderausgabe von "RTL Direkt" den Fragen der Menschen. Aus Quotensicht war das damals allerdings kein sonderlich großer Erfolg: 1,33 Millionen Menschen sahen sich die Diskussion damals im Schnitt an, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren damit nur 8,8 Prozent Marktanteil drin.

Das Vorprogramm des nun angekündigten "RTL Direkt"-Spezials hat übrigens so gar nichts mit Politik zu tun, was nicht zwingend schlecht sein muss. Zwischen 20:15 und 22:15 Uhr wird RTL "Pocher und Papa auf Reisen" zeigen zeigen. Dabei handelt es sich aber um eine Wiederholung, erstmals ist die Sendung im Juni 2020 gezeigt worden.