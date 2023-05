am 12.05.2023 - 17:31 Uhr

Nachdem die von Caroline Frier moderierte Show "Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum" in den ersten beiden Wochen jeweils nur magere 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, zieht RTLzwei nun Konsequenzen und baut seinen Show-Donnerstag in den kommenden Wochen etwas um. Die beiden übrigen Folgen der "Promi Game Night" laufen dann eine Stunde später jeweils erst gegen 22:20 Uhr.

Davor zeigt RTLzwei stattdessen "Genial daneben" in Doppelfolgen. Die Neuauflage der einstigen Sat.1-Show mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning machte ihre Sache bislang deutlich besser. nach starken 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in der Auftaktwoche, reichte es in Woche 2 immerhin noch für 5,3 Prozent.

Durch die Verdoppelung der Schlagzahl endet die sechsteilige erste Staffel von "Genial daneben" nun allerdings bereits am 25. Mai. Am 1. Juni, wo bislang eigentlich das Staffelfinale mit einer Doppelfolge geplant war, wird RTLzwei stattdessen eine weitere Folge einer anderen ehemaligen Sat.1-Show zeigen: Dann läuft zum dritten Mal die "Glücksrad"-Neuauflage. Die erste Folge hatte hier im Januar noch fast 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen können, die zweite Folge lag Ende April noch bei 5 Prozent.