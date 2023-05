Stabilität statt Experimente - mit diesen Worten lässt sich die Programmstrategie praktisch sämtlicher US-Networks, die unter dem Druck stetig fallender linearer Reichweiten stehen, schon seit Jahren beschreiben - und da bildet NBC auch in diesem Jahr natürlich keine Ausnahme. Das geplante Sendeschema für Herbst - Änderungen durch den Streik der Autorinnen und Autoren mal außen vor - kommt daher ohne größere Überraschungen daher. Immerhin drei neue Serien hat NBC nun aber für den Herbst angekündigt, die allesamt vor allem davon profitieren sollen, dass sie auf einen starken Vorlauf aufbauen können.

Den Platz am Montagabend nach "The Voice" erhält "The Irration". Die Serie basiert auf dem Bestseller "Predictably Irrational" von Dan Ariely und handelt von einem Experten auf dem Gebiet der Verhaltenswissenschaft, der mit seinem einzigartigen Ansatz, menschliches Verhalten zu verstehen und vorauszusagen, Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen in besonders heiklen Fällen zur Seite steht. Das in diesem Jahr neu gestartete "Quantum Leap" muss dafür auf den Dienstagabend ausweichen.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung von "Night Court" und dem recht guten Einstand von "Lopez vs. Lopez", die beide für eine zweite Staffel verlängert wurden, baut NBC sein Portfolio an Multicamera-Sitcoms - also jenen klassischen, vor Studiopublikum aufgezeichneten und schon fast totgesagten Sitcoms - mit "Extended Family" weiter aus. eine der Hauptrollen übernimmt darin Jon Cryer, der Fans des Genres sicher noch bestens bekannt ist aus "Two and a half Men". In der Serie geht es um das geschiedene Paar Jim und Juli, das beschließt, die gemeinsamen Kinder weiter im bisherigen gemeinsamen Haus großzuziehen, wobei sie sich dabei abwechseln, wer bei ihnen bleibt. Für Jim wird das Leben noch komplizierter, als der Besitzers seines Lieblingssportteams mit seiner Ex-Frau zusammenkommt. Zu sehen gibt's die Serie künftig dienstags im Anschluss an "Night Court".

Und die dritte neue Serie läuft künftig donnerstags im Schlepptau von "Law & Order: SVU" und heißt "Found". In der Serie geht es darum, dass jedes Jahr in den USA mehr als 600.000 Menschen als vermisst gemeldet werden. Mehr als die Hälfte davon sind People of Color, die das Land zu vergessen scheint. Eine PR-Spezialistin, die einst selbst zu diesen Vergessenen gehörte, und ihr Krisenmanagementteam sorgen nun dafür, dass immer jemand nach den vergessenen Vermissten Ausschau hält. Doch ohne es zu wissen, verbirgt diese Heldin des Alltags ein eigenes erschreckendes Geheimnis.

Der Platz am späten Donnerstagabend wird übrigens frei, weil bei "Law & Order: Organized Crime" ein Showrunner-Wechsel ansteht und die Macher etwas mehr Zeit bekommen sollen - die Serie kehrt daher erst zur Midseason zurück und wird den "Law & Order"-Abend dann wohl auch wieder komplettieren. Mittwochs bleibt es beim "One Chicago"-Franchise, freitags ist man künftig generell non-fiktional unterwegs.

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 The Voice Night Court Chicago Med Law & Order The Wall Football 20:30 Extended Family 21:00 The Voice Chicago Fire L&O: SVU Dateline NBC 22:00 The Irrational

Quantum Leap Chicago P.D. Found

Apropos Non-Fiktional: Für den weiteren Verlauf der Saison hat NBC hier "Deal or No Deal Island" angekündigt - und rührt dafür die bekannte Koffershow mit einer Art "Survivor" zusammen. Denn statt im Studio zu entscheiden, welche Koffer geöffnet werden, sind diese in der neuen Variante nun auf der Privatinsel des Bankiers versteckt und wollen erstmal gefunden werden, ehe man damit "Deal or No Deal" spielen kann. Die Kandidatinnen und Kandidaten treten darin in Teams an, von denen nur eines bis zur letzten Folge übrig bleiben wird. Dafür winkt dann aber auch der noch nicht näher bezifferte größte Preis in der Geschichte von "Deal or No Deal". Außerdem ist mal wieder ein neues Spin-Off von "America's Got Talent" geplant, für das aber weder Titel noch genaue Ausrichtung feststehen. Und Tom Hanks wird in der 10-teiligen Dokuserie "The Americas" über die Wunder und Geheimnisse der Natur Amerikas erzählen.

Auch wenn nun die Pläne für den Herbst präsentiert wurden: Abgeschlossen sind die Planungen noch nicht. Ob die Comedyserien "American Auto", "Grand Crew" und "Young Rock" weiter gehen, steht noch nicht fest und hängt davon ab, wie die noch ausstehenden Piloten "Non-Evil Twin" und "St. Denis Medical" bei den Verantwortlichen akommen. Auch die neue Daram-Serie "Wolf" muss erst noch gesichtet werden, hier lässt eine Entscheidung also ebenfalls noch auf sich warten. Sie alle könnten noch in der kommenden Saison, vielleicht aber auch erst 2024/25 zu sehen sein.