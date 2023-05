Knapp 2,8 Millionen Menschen ab drei Jahren waren es, die in den vergangenen Wochen linear die erste Staffel der ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" auf dem Sendeplatz am Mittwoch um 19:25 Uhr verfolgten. Auf ordentliche Nutzungswerte ist die Produktion offenbar zudem in der ZDF Mediathek gekommen. Wie der Sender DWDL.de mitteilte, seien die Zahlen über denen von "Blutige Anfänger" oder "Notruf Hafenkante", aber unter denen von "Bettys Diagnose" gelegen. Unter dem Strich reichte all das zur Produktion einer zweiten Staffel, die inzwischen angelaufen ist.

Noch bis in den August stellt die ndF Hamburg GmbH zwölf frische Episoden in Schwerin und Geesthacht her. Veränderungen gab es bei der Serie auf der Position des Chefautors: Markus Stromiedel ist nicht mehr dabei, für ihn hat Katrin Esser (u.a. "Freundinnen" und "Unter uns") übernommen. Zum Team der Autorinnen und Autoren gehören zudem 16 weitere Personen. Auf dem Regiestuhl wechseln sich unterdessen nur drei ab; Jurij Neumann, Käthe Niemeyer und Oliver Muth.



Die neue Staffel beginnt inhaltlich mit größeren Veränderungen für die Crew des namensgebenden Hotels: David Brandt, gespielt von Götz Otto, hat das Hotel nämlich gekauft und plant, daraus ein Billig-Spiel-Casino mit All-You-Can-Eat-Buffet zu machen. Für die Angestellten sind diese Visionen "ein Albtraum". Joy Ewulu, Lea Sophie Salfeld, Agnes Mann, Daniel Aichinger und auch Gesine Cukrowski spielen in der Vorabendserie mit – insbesondere die von Cukrowski verkörperte Eva will das Ruder nun herumreißen.

Ein Sendetermin für die zweite "Hotel Mondial"-Staffel steht freilich noch nicht fest – mit einer Ausstrahlung ist vermutlich in der ersten Jahreshälfte 2024 zu rechnen.