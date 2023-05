ZDFneo hat die Ausstrahlung der britischen Dramaserie "It’s a Sin" angekündigt. Die fünf Folgen sind am Freitag, den 7. Juli, ab 22 Uhr in einem Rutsch zu sehen. Gegen 1:50 Uhr in der Nacht wird man die Serie dann also vollständig gezeigt haben, ab dem nächsten Tag gibt es "It’s a Sin" auch in der Mediathek zu sehen. In Großbritannien ist die Serie 2021 gelaufen - und das mit einem durchaus beachtlichen Erfolg.

"It’s a Sin" war damals für Channel 4 der erfolgreichste Start einer Dramaserie überhaupt, und auf dem Streamingdienst des Senders wurde die Serie schnell zur meistgesehenen Serie zum damaligen Zeitpunkt. Bei den BAFTA TV Awards war die Serie zudem die meistnominierte Produktion überhaupt, konnte letztlich aber keine Auszeichnung mit nach Hause nehmen - auch nicht die für die beste Miniserie. In Großbritannien wurde in den Wochen nach der Veröffentlichung bzw. Ausstrahlung zudem ein Anstieg von HIV-Tests registriert.

In der Serie geht es um eine Gruppe schwuler Männer, die im Jahr 1981 nach London ziehen. Sie entwickeln eine Freundschaft, müssen sich aber mit der damals neu aufkommenden Krankheit AIDS auseinandersetzen, die auch ganz konkrete Auswirkungen auf ihr Leben hat. Jede Folge spielt in einem bestimmten Jahr und zeigt wie die Freunde leben und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Den Abschluss bildet Folge fünf im Jahr 1991.

Die Serie stammt von Russell T. Davies, von dem auch andere bekannte Serien sind. In LGBTQ-Kreisen bekannt ist er sicherlich für "Queer as Folk", darüber hinaus hat er aber auch Serien wie "Doctor Who", dessen Ableger "Torchwood" oder auch "A Very English Scandal" und "Years and Years" umgesetzt. Deutschlandpremiere feierte "It's a Sin" schon vor einiger Zeit, damals allerdings nur beim Streamingdienst Starzplay, der wenig später zu Lionsgate+ wurde - und der inzwischen nicht mehr existiert.