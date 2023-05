Feiert Borussia Dortmund am kommenden Samstag die deutsche Meisterschaft? Oder schafft es Rekordmeister FC Bayern München trotz schlechterer Ausgangslage doch noch, den nächsten Titel an die Säbener Straße zu holen? Wer die Schale gen Himmel recken darf, entscheidet sich in dieser Bundesliga-Saison wirklich erst am letzten Spieltag. Am kommenden Samstag werden alle neun Spiele des Fußball-Oberhauses parallel um 15:30 Uhr angestoßen – und Sky zeigt neben der klassischen Neuner-Konferenz auch eine Extra-Meister-Konferenz, wie der Sender bestätigte.

Kai Dittmann begleitet dann das Spiel des Rekordmeisters gegen Köln, Frank Buschmann kommentiert den Auftritt des BVB gegen Mainz. Vor Ort im Stadion und somit beim BVB-Einzelspiel zu hören, ist indes Topspiel-Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Während die normale Neuner-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga übertragen wird, läuft die Meisterkonferenz am Samstag unter anderem auf Sky Sport Top Event.



Insgesamt berichtet Sky übrigens acht Stunden lang vom Bundesliga-Finale. Die Vorberichte starten am Samstag schon zwei Stunden vor dem Anpfiff, also um 13:30 Uhr. Wenn alle Entscheidungen gefallen sind, bekommt die Highlight-Sendung "Alle Spiele, alle Tore" mehr Sendezeit. Sky verlängert das Format bis 20 Uhr. Das ist auch nötig, weil innerhalb der Sendung die Übergabe der Meisterschale übertragen wird.

Abschließen soll den langen Fußballtag die Talksendung "Sky 90", die eigentlich am Sonntagvorabend beheimatet ist, schon in früheren Jahren nach dem letzten Spieltag mitunter auf den Samstag wechselte. Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen ab 20 Uhr – und wie es der Sendungstitel nahelegt dann 90 Minuten lang. Ausgeweitet hat Sky indes auch die Übertragung des letzten Spieltags der zweiten Bundesliga. Sie beginnt 60 Minuten vor Anpfiff am Sonntag, also um 14:30 Uhr. Ab 17:30 Uhr fasst dann ein ebenfalls 120 Minuten langes "Alle Spiele, alle Tore" sämtliche Geschehnisse zusammen.