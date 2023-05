Ende 2023 hört Anne Will mit ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow auf – nach dann 16 Jahren zieht sie einen Schlussstrich. In den vergangenen Wochen musste die ARD also Nachfolgereglungen finden – und das ist offenbar passiert. Schon am Dienstagabend sickerte durch, dass die ARD-Gremien in den kommenden Wochen zustimmen sollen, dass "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga neue Sonntagabend-Polittalkerin im Ersten wird. Miosga soll die ausgewählte Kandidatin des verantwortlichen NDR sein. Bestätigt hat der NDR bis dato, dass Gespräche mit Miosga in puncto Polittalk am Sonntagabend laufen würden.

Sie moderiert seit 2007 die "Tagesthemen", dort würde also eine neue Lücke entstehen, die möglicherweise durch eine Frau vom RBB geschlossen werden könnte. "Bild" berichtet, dass Sportmoderatorin Jessy Wellmer Top-Favoritin als neue "Tagesthemen"-Moderatorin sein soll. Der NDR soll sie beim RBB bereits angefordert haben, eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.



In erster Linie ist Wellmer bis dato als Sportmoderatorin bekannt. Ab 2009 präsentierte sie den Sportblock im ZDF-"Morgenmagazin", seit 2014 gehört sie zur Moderationsriege der ARD-"Sportschau" – präsentierte zuletzt die großen Herren-Fußballturniere oder die Olympischen Spiele. Aber auch das klassische News-Geschäft hat Wellmer in den zurückliegenden Jahren immer wieder kennengelernt.

So war sie schon in "ARD Extra" zu sehen, ein Primetimeformat, das in erster Linie während der Corona-Pandemie eingesetzt wurde. Mit Eva-Maria Lemke zusammen moderierte sie die (kurzlebige) ARD-Talkshow "Hier spricht Berlin", zudem war sie knapp zwei Jahre lang Teil des Moderationsteams des "ARD-Mittagsmagzins".