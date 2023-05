ProSieben hat die Ausstrahlung von neuen "Beauty & The Nerd"-Folgen angekündigt. Die insgesamt vierte Staffel des Formats ist ab dem 29. Juni immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Anders als noch 2021 wird die Show damit also komplett im Sommer zu sehen sein: Staffel drei zog man noch bis in den September hinein, was deutlich sinkende Quoten zur Folge hatte. In diesem Jahr wird man die Staffel schon im August abgeschlossen haben, sechs neue Ausgaben hat man von EndemolShine Germany produzieren lassen.

Die Ankündigung der Ausstrahlung ist auch deshalb so interessant, weil ProSieben die Staffel eigentlich schon im Sommer 2022 zeigen wollte und im Zuge dessen auch schon einen Sendetermin angekündigt hatte. Kurz vor der Ausstrahlung verschob man das Format dann aber auf 2023, als Begründung lieferte man lediglich "produktionstechnische Gründe", was einige Fragen aufwarf.

Nun wird man etwas konkreter, die genauen Gründe kann oder will man aber auch weiterhin nicht nennen. In einer Pressemitteilung spricht der Sender aber davon, dass sich 2022 vor der geplanten Ausstrahlung im Kontext der Sendung "Umstände" ergeben hätten, die eine "unabhängige Prüfung" dringend erforderlich gemacht hätten. In Absprache mit allen Beteiligten habe man die Ausstrahlung daraufhin verschoben. Die unabhängige Überprüfung ist nun abgeschlossen und Sender und Produktionsfirma können die ursprünglich für den Sommer 2022 produzierte Staffel ausstrahlen.

Dass ProSieben in seiner Pressemitteilung eine unabhängige Überprüfung bestätigt, zeigt, wie ernst der Zwischenfall gewesen sein muss. Gut möglich auch, dass man nach der zunächst angekündigten Verschiebung nicht wusste, ob man die Folgen überhaupt wird ausstrahlen können. Zumindest das ist jetzt vom Tisch.

Am Konzept der Sendung hat sich derweil nichts verändert. In den sechs Folgen treten acht gegensätzliche Paare in einen Wettbewerb, dabei bringen Sender und Produktionsfirma vermeintliche Schönheiten mit noch vermeintlicheren Nerds zusammen. Das Paar, das sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzt, erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die erste Staffel von "Beauty & The Nerd" ist bereits im Jahr 2013 zu sehen gewesen, zur Fortsetzung entschied man sich in Unterföhring dann erst 2020. Die insgesamt zweite Staffel wurde mit im Schnitt fast 13 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg. 2021 lag man dann bei durchschnittlich 9,6 Prozent, wobei man eben auch auf eine etwas spätere Ausstrahlung setzte. Jetzt kehren die Beautys & Nerds wieder in den Hochsommer zurück.