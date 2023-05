Das Leben von Fußballtrainer Christoph Daum wird noch in diesem Jahr Thema in einem Dokumentarfilm von Sky sein, ein entsprechendes Projekt hat der Pay-TV-Sender jetzt angekündigt. Der Film mit dem Arbeitstitel "Daum" soll anlässlich des 70. Geburtstags des Trainers im Oktober zu sehen sein, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Produziert wird der Dokumentarfilm von Banijay Productions, die Regie übernimmt Marc Schlömer.

In dem Film soll Daum "exklusive Einblicke" in seine Karriere und sein Privatleben geben, heißt es vom Sender. Zu Wort kommen aber auch einige Weggefährten, etwa Matthias Sammer, Michael Ballack und Reiner Calmund. "Er erzählt spannende Anekdoten aus seiner Karriere – und verschweigt dabei, ganz Christoph Daum, auch keine seiner Fehlentscheidungen", heißt es in der Programmankündigung.

Christoph Daum gilt als einer der streitbarsten Trainer in der Geschichte der Bundesliga. Seine Profikarriere begann er einst beim 1. FC Köln, es folgten Stationen beim VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Aber auch in der Türkei und in Österreich coachte Daum einige Klubs. Kurz bevor er Bundestrainer werden sollte, stürzte er 2000 über die bis heute legendäre Kokain-Affäre, später trainierte er unter anderem die Nationalmannschaft von Rumänien. Bis heute gilt Daum als Fachmann, der auch immer wieder in Fußball-Sendungen zu Gast ist.

Zuletzt machte der ehemalige Trainer aber mit negativen Nachrichten in eigener Sache Schlagzeilen. So wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass sich Daum in New York auf einer Intensivstation befinde. Diese hat er inzwischen wieder verlassen, Daum ist mittlerweile auch zurück in Deutschland. Im vergangenen Jahr machte er eine schwere Krebserkrankung öffentlich.

Christoph Daum selbst sagt zum Dokumentarfilm: "Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die nie ohne diese Doku herausgekommen wären. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen. Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die ‘Tagesschau’ zu gucken."

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Christoph Daum sorgte nicht nur als international erfolgreicher Fußballtrainer, sondern auch als außergewöhnliche Figur der deutschen Zeitgeschichte immer wieder für Aufsehen. Unsere Sky Original Dokumentation blickt nun aus Anlass seines 70. Geburtstags gemeinsam mit ihm zurück auf eine wahrlich bewegte Karriere und begleitet ihn exklusiv auf Reisen zu bedeutenden Stationen seines Lebens." Und Arno Schneppenheim, Banijay Productions Germany, ergänzt: "Christoph Daum ist eine der vielschichtigsten und spannendsten Trainerpersönlichkeiten Deutschlands. Seine Geschichte muss einfach erzählt werden und sie wird ohne Netz und doppelten Boden erzählt. Dass diese Dokumentation bei Sky zu sehen sein wird, ist ein perfektes Match!"