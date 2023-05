Katharina Behrends wird Ende Juni wohl in den Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 einziehen. Das Gremium hat die Fernsehmanagerin nun neben Katrin Burkhardt, Thomas Ingelfinger und Cai-Nicolas Ziegler für die Wahl vorgeschlagen. Behrends, deren Einzug in den Aufsichtsrat schon seit Wochen im Gespräch ist, zieht damit als Vertreterin des Berlusconi-Konzerns MediaForEurope (MFE) in das Aufsichtsgremium des deutschen Medienkonzerns ein.

Nachdem Katharina Behrends bis 2020 viele Jahre lang das Deutschlandgeschäft von NBC Universal geleitet hatte, wurde sie im vergangenen Jahr General Managerin für die deutschsprachige Region bei MFE. Gegenüber dem italienischen Medienkonzern, der von der Familie Berlusconi geleitet wird und der seine Anteile an ProSiebenSat.1 in den vergangenen Jahren sukzessive aufgestockt hat, gab es in Unterföhring lange Vorbehalte. Mit dem Wechsel von Rainer Beaujean zu CEO Bert Habets scheint sich die Situation aber langsam zu normalisieren.

Die anderen Kandidaten für den Aufsichtsrat haben ebenfalls viel Management-Erfahrung, allerdings nicht im Medienbereich. Katrin Burkhardt ist Mitglied des Aufsichtsrats der Privatbank ODDO BHF SE. Dort sitzt sie dem Risikoausschuss vor und ist Mitglied des Prüfungsausschusses. Zuvor war sie Mitglied des Vorstands des Verbands öffentlicher Versicherer sowie Mitglied des Vorstands der Deutschen Rückversicherung AG, wo sie unter anderem die Bereiche Legal, Compliance, Internal Audit sowie IT verantwortete. Thomas Ingelfinger war 36 Jahre in verschiedenen Positionen im Beiersdorf-Konzern tätig, zuletzt trug er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2022 im Vorstand der Beiersdorf AG die Verantwortung für das Kosmetikgeschäft in Europa. Und Cai-Nicolas Ziegler hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Digitalbereich, davon 15 in Führungsfunktionen. Er ist CEO des Health-Tech-Unternehmens doctari group. Zuvor war er Vorstandsvorsitzender und CEO der immowelt group, zu der die Immobilienplattformen immowelt und immonet gehören, sowie CEO von XING Events.

Gleich vier neue Aufsichtsratsmitglieder sind nötig, weil zur Hauptversammlung Ende Juni die regulären Amtszeiten von Marion Helmes, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Lawrence A. Aidem und Antonella Mei-Pochtler auslaufen. Zudem ist durch den Wechsel von Bert Habets vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand zum 1. November 2022 ein weiterer Sitz frei geworden. Die Hauptversammlung findet am 30. Juni virtuell statt.

Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir der Hauptversammlung vier hervorragende Kandidat:innen vorschlagen können, die das Gremium mit ihren vielfältigen Kompetenzen und ihrer jeweils langjährigen Erfahrung bereichern werden. Unser Dank gilt Marion Helmes, Lawrence A. Aidem sowie Antonella Mei-Pochtler für ihr erfolgreiches Wirken und ihr langjähriges Engagement im Aufsichtsrat."