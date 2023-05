Mitte Juni werden gleich mehrere bekannte Kabel-Eins-Formate ins Programm zurückkehren. Eines davon ist "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur", das am 15. Juni zur besten Sendezeit in seine bereits neunte Staffel geht. Auch diesmal will Peter Giesel wieder Menschen überführen, die ahnungslose Urlauberinnen und Urlauber abzocken.

"Routinierte Stammgäste, begeisterte Neuentdecker und hammerharte Campingplatzbesitzer" sollen in dem Format begleitet werden, dass Kabel Eins zuletzt im Schnitt rund 4,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen einbrachte. Vor der Rückkehr von "Yes, we camp" ruft Kabel Eins bereits eine "Camping-Woche" im Programm auf. Diese beginnt schon am 11. Juni. Unter anderem wird dann "Abenteuer Leben täglich" darüber berichten, wie aus einem Auto ein Camper wird.

Ebenfalls ab dem 18. Juni, allerdings um 18:10 Uhr, soll sich "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" zurückmelden. Darin treffen nach Kabel-Eins-Angaben "Streberschreber auf Vollchaoten, resolute Kolonie-Sheriffs auf grüne Rebellen und Dekowahnsinnige auf Zweckgärtner." In fünf neuen Folgen sollen neben alten Bekannten auch einige Neugärtner dabei sein. Die erste Staffel des Formats, die im Hochsommer 2022 am Sonntagvorabend lief, holte rund viereinhalb Prozent bei den Umworbenen.