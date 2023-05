am 25.05.2023 - 10:25 Uhr

Eine neue Staffel von "Prince Charming", das es bislang auf vier Staffeln in Deutschland bringt, ist bei RTL Deutschland in diesem Jahr bekanntlich nicht geplant, dafür aber ein neuer Ableger. "Charming Boys" hat nun auch einen Starttermin bei RTL+ gefunden. Die erste von zehn Episoden wird beim Dienst am 15. Juni verfügbar sein – danach folgt jede Woche eine weitere Ausgabe.

Während "Prince Charming" also in diesem Jahr nicht geplant ist, soll es mit "Princess Charming", in der eine Frau um Frauenherzen buhlt, sehr wohl weitergehen. Von der Sendung hatte RTL+ eine dritte Staffel bereits offiziell bestätigt.