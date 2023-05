Für Donnerstag, 29. Juni und ab 22:35 Uhr hat der Fernseher RTL in einer neuen Doku einen Blick "hinter die Bild-Kulissen" versprochen. Die Sendung mit dem langen Titel "Die Bild-Geschichte – Die geheimen Archive von Ex-Chef Kai Diekmann" soll einen "kritischen Blick" auf Diekmanns Vergangenheit als Bild-Chef werfen und zugleich die redaktionellen Prozesse beim Boulevard-Blatt beleuchten. RTL spricht zudem davon, dass Diekmann selbst in der Doku seine "geheimen Archive" öffne.

Neben Diekmann kommen in der Dokumentation Personen zu Wort, die von der Bild-Berichterstattung profitiert oder unter ihr gelitten haben – darunter auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Zudem sind Gespräche angekündigt mit Jenny Elvers, Thomas Gottschalk und Günter Wallraff. Auch den Niedergang von Ex-Bundespräsident Christian Wulff will die Doku beleuchten; seinem Ausscheiden aus dem Amt war eine intensive Bild-Berichterstattung vorausgegangen.

Am selben Abend plant RTL ab 20:15 Uhr zudem mit einer neuen Folge von "Team Wallraff". Schon am Samstag, 24. Juni sollen indes Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch sowie Spielleiter Thorsten Schorn mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" zurückkommen. Eine Wiederholung plant der Sender derweil drei Tage später, also am Dienstag, 27. Juni. Dann soll ab 20:15 Uhr nochmals der Film "Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma" gesendet werden.

Er lief erstmals im März 2016 und ist besetzt mit Torben Liebrecht, Ken Duken und weiteren. Das Familienepos Familienepos erzählt die Geschichte von Adi und Rudi Dassler, die als Pioniere ihrer Zeit gemeinsam einer unternehmerischen Vision folgen und aus dem kleinen bayerischen Herzogenaurach zu Deutschlands ambitioniertesten Sportschuhfabrikanten aufsteigen.