© All3Media

Nach Angaben des "Daily Telegraph" würde sich der gesamte Prozess noch in einem sehr frühen Stadium befinden und der mögliche Verkauf könnte auch noch am aktuell schwierigen Marktumfeld scheitern, doch WBD und Liberty Global hoffen wohl auf einen Erlös von 1,2 Milliarden US-Dollar. Weder All3Media, noch die beiden Eigentümer wollten sich zum Bericht äußern.

All3Media gehört erst seit 2014 zu WBD und Liberty Global, die damals rund 670 Millionen Euro für den Produktions- und Distributionskonzern auf den Tisch legten. Das Unternehmen gehört zu den renommiertesten Produktionshäusern auf der Welt und ist allen voran in Großbritannien gut im Geschäft, insgesamt gehören rund 50 verschiedene Produktionsfirmen zum Konzern. Neben "The Traitors" produzierten All3Media-Unternehmen Formate wie "Gogglebox", "Call the Midwife", "The Circle", "Undercover Boss" oder auch "Fleabag".

In Deutschland gehören Produktionsfirmen wie Filmpool samt Töchtern, south & browse, idtv, The Fiction Syndicate und Tower Productions oder auch die Digital-Unit Little Dot Studios Deutschland zu All3Media. Im vergangenen Jahr hat man seine Fiction-Aktivitäten in Deutschland in der neuen All3Media Fiction gebündelt, hier hatte Irina Ignatiew-Lemke die Leitung übernommen. Chef von All3Media in Deutschland ist Taco Rijssemus.