am 02.06.2023 - 16:40 Uhr

Erst im vergangenen Sommer hat Pantaflix mit Andreas Weinek einen prominenten Neuzugang verkündet. Der langjährige Geschäftsführer von A+E Deutschland solle eine neue Doku-Einheit aufbauen, hieß es damals vom Unternehmen. Nun hat sich Weinek schon wieder von Pantaflix verabschiedet, stattdessen hat der Doku-Experte neue Aufgaben im Visier. So will er künftig mit Schauspieler Hannes Jaenicke und Produzent Markus Strobel gemeinsame Sache machen. Weinek bestätigte gegenüber DWDL.de einen entsprechenden Bericht von "Clap".

Anders als "Clap" berichtet, planen Weinek, Strobel und Jaenicke aber nicht die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens. Dementsprechend wird es auch keinen Namen für die Zusammenarbeit geben. Vielmehr wollen die drei Fernsehmacher mit ihren bestehenden Unternehmen enger aneinander rücken, um so gemeinsam Produktionen zu realisieren. Weinek und Jaenicke betreiben eigene, kleine Unternehmen. Strobel ist Eigentümer und Geschäftsführer der Produktionsfirma Tango Film, die er zusammen mit Judith Adlhoch leitet.

Die drei Männer kennen sich untereinander schon länger und sind miteinander verbandelt. Jaenicke stand etwa schon für History-Dokumentationen ("The Guardians of the Heritage – Hüter der Geschichte") vor der Kamera, als Weinek noch Chef von A+E war. Strobel ist ebenfalls ein langjähriger Wegbegleiter von Jaenicke, zusammen haben sie schon diverse Ausgaben der Reihe "Hannes Jaenicke - Im Einsatz für…" gedreht. Mit der Tango Film produziert Strobel außerdem Beiträge für Formate wie "Galileo" und "Abenteuer Leben".

Nun wollen Jaenicke, Strobel und Weinek enger zusammenarbeiten. Aktuell produzieren sie nach Angaben von "Clap" im zentralasiatischen Raum eine internationale Natur-Dokumentation, darüber hinaus sei ein neues Investigativ-Format in Planung.