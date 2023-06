Auch wenn das DFB-Pokalfinale deutlich weniger gefragt war als noch in den vergangenen Jahren, dominierte es den Samstagabend. Trotzdem kann man bei der ARD mit der Quotenausbeute des Krimi-Abends ziemlich zufrieden sein: Eine Wiederholung von "Steirertod" holte um 20:15 Uhr dank 3,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gute 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, im Anschluss sahen sich noch 2,73 Millionen Menschen "Harter Brocken: Die Kronzeugin" an, was 13,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei den 14- bis 49-Jährigen, wo die Überlegenheit des DFB-Pokals mit 35,8 Prozent Marktanteil noch etwas größer war, spielte Das Erste mit Marktanteilen von zunächst 4,5 und dann 2,1 Prozent keine Rolle - doch auch die großen Privaten konnten hier zunächst nicht viel reißen. Um 20:15 Uhr lag zunächst noch RTL vorn: Die Wiederholung des "RTL Samstag Nacht"-Revivals holte einen Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt knapp weniger als eine Million Menschen zu. Bitter ist aber, dass die zweite Folge von "That's My Jam" im Anschluss nicht über ganz schwache 4,9 Prozent Marktanteil hinaus kam. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,48 Millionen.

Bei ProSieben erreichte ein altes "Duell um die Welt" zwischen Joko und Klaas einen Marktanteil von 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe und lag damit vor Sat.1, wo "Ice Age - Kollission voraus" um 20:15 Uhr zunächst nur 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe sich "Hangover" dann im Anschluss noch auf 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigern konnte. Damit lag Sat.1 im Film-Duell vor Vox, wo "Taffe Mädels" und "Hellboy" nur 4,1 und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Kabel Eins und RTLzwei starteten jeweils schwach in den Abend, konnten sich aber erheblich steigern. Die erste von vier Folgen "9-1-1 Notruf L.A." lag bei Kabel Eins zwar nur bei 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, schon ab 22:15 Uhr wurden aber 5,8 Prozent Marktanteil erzielt, nach 23:15 Uhr ging es sogar auf 6,7 Prozent nach oben. Und bei RTLzwei kam "Adam sucht Eva" um 20:15 Uhr nur auf 2,5 Prozent Marktanteil, "Naked Attraction" steigerte sich um 22:15 Uhr aber auf 4,2 Prozent und eine britische Folge des Formats erzielte eine Stunde später dann sogar 5,8 Prozent.

Bei den kleinen Sendern gelang Super RTL ein Erfolg: "Werner - Gekotzt wird später" lag bei 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Disney Channel erreichte mit "Himmel und Huhn" 1,6 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe. ZDFneo zeigte in einer nächtlichen Marathon-Programmierung die Onlyfans-Serie "WatchMe - Sex sells". Die Marktanteile bewegten sich zwischen 0,9 und 1,6 Prozent bei den Jüngeren - schon die Wahl des Sendeplatzes zeigt aber, dass die lineare Auswertung hier wohl kaum im Vordergrund stand. Am Vorabend lief um 19:45 Uhr die erste "Browser Ballett"-Folge nach dem Senderwechsel. 0,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu, was 1,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,7 Prozent Marktanteil erzielt.