Bei RTL+ geht "CSI: Vegas" nun ab dem 1. Juli in die zweite Runde. In dieser haben die Geschwister Sara Amini und Jack Nikolavevich das Ermittlerteam übernommen. Das "CSI" ermittelt in einem Mordfall an einer Domina, als sich die von Marg Helgenberger gespielte Catherine Willows überraschend meldet und den Wunsch äußert, wieder als Tatortermittlerin tätig zu werden. Den Grund dafür verschweigt sie, denn mithilfe des CSI will sie einen sehr persönlichen Fall aufklären.

Während Marg Helgenberger und somit eine prägende Figur von "CSI" also zurückkommt, sind Sara Sidle und Gil Grissom (gespielt von Jorja Fox und William Petersen) in der zweiten Staffel der Neuauflage nicht mehr dabei. Über eine Free-TV-Ausstrahlung der zweiten Staffel ist zur Zeit noch nichts bekannt. Die zehnteilige erste Staffel zeigte Vox im Spätwinter 2023 und erreichte damit im Schnitt mehr als 1,2 Millionen Fans. In der Zielgruppe lagen die Quoten im besten Fall bei mehr als acht Prozent, im Schnitt wurden knapp sieben Prozent erreicht, was für eine US-Serie im linearen TV ein wirklich gutes Ergebnis ist. Entsprechend dürfte einer "CSI"-Rückkehr zu Vox also nichts im Wege stehen.