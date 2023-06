Fast zwei Jahre ist es her, dass Vox letztmals eine Primetime-Ausgabe von "Shopping Queen" sendete und dabei auf Promis, also "Promi Shopping Queen", baute. In diesem Sommer wird ein anderes Format mit Guido Maria Kretschmer den Sprung auf den 20:15-Uhr-Sendeplatz schaffen. Der Kölner Sender hat angekündigt, "Guidos Deko-Queen – Das Promi Spezial" am 4. Juli um 20:15 Uhr zu sehen. Die Primetime-Sendung, in der es um ein "gutes Deko-Händchen" geht, wird also dienstags zu sehen sein. In den Wochen zuvor setzt Vox dienstags um 20:15 Uhr auf "Die Hitwisser" und "Zum Schwarzwälder Hirsch - Ein Jahr danach".