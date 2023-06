Die linear wochentags um 17:30 Uhr gezeigte Daily "Unter uns" bekommt Besuch von Maite Kelly. Die Musikerin will ein Konzert in der Schillerallee geben und soll so nicht nur Ruf Sturm (Kai Noll), der von Britta Schönfeld (Tabea Heynig) mit dem Konzert im „Schiller“ überrascht wird, verzaubern, sondern natürlich auch die Fans der Daily. Zu sehen sein soll dies in zwei Folgen, die nach aktuellem Stand am 24. und 25. August bei RTL gesendet werden.