Super RTL ist mit seinem Kinderprogramm Toggo nach einer Schwächephase im vergangenen Jahr inzwischen wieder voll in Fahrt und hat das anvisierte Ziel, die 20-Prozent-Marktanteils-Marke zurückzuerobern, seit März wieder erreicht. Für die kommende Saison gibt man nun einem seiner bekanntesten Stars ein neues Format: Woozle Goozle. Das vorlaute Beuteltier mit seiner Vorliebe für Explosionen ist schon seit 2013 Namensgeber eines Wissensmagazins und nun auch Hauptperson der ersten fiktionalen Eigenproduktion von Super RTL.

Im Oktober geht "Woozle Goozle - Die Serie" an den Start. Die Serie will einen Blick in den Alltag des chaotischen Supererfinders werfen, der Ferien von den Dreharbeiten im Woozle-Goozle-Studio hat und daher mit seinen Erfindungen und viel Dynamit anderswo Unruhe stiftet - beispielsweise in der Wohnung seines besten Freundes Simón.

Super RTL ist obendrein auch die Free-TV-Heimat der für RTL+ angekündigten Neuauflage von "Pumuckl". Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Florian Eder, der Neffe von Meister Eder, die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Ab Ende Dezember werden die 13 neuen Folgen bei Super RTL zu sehen sein. Mit "He-Man and the Masters of the Universe" ist außerdem noch ein weiteres Reboot einer Kultserie in den Startlöchern.

Wie kürzlich schon angekündigt wird Super RTL mit "Toggo Touchdown" mit Florian Ambrosius zudem auch Teil des großen NFL-Aufschlags von RTL Deutschland in diesem Herbst. Das wird sich neben RTL selbst zudem auch im Programm von Nitro niederschlagen, das unter anderem auch ein wöchentliches Highlight-Magazin zeigen wird. Für Nitro sind außerdem neue Folgen von "Miniatur Wunderland XXL" und der Dokureihe "Jäger der verlorenen Schätze" angekündigt, mit weiteren Neuheiten hielt man sich auf den Screenforce Days hingegen zurück.

RTLup hat für die kommende Saison die neue eigenproduzierte Dokusoap "Die Landtierärzte - 24/7 imEinsatz" in Aussicht gestellt, die sich zu einer weiteren Staffel der "Hundefriseure" gesellt. Ansonsten baut man das Angebot für Schlager-Fans weiter aus, insbesondere in den Sommermonaten, in denen man die "Schlagernacht des Jahres 2023" von der Waldbühne Berlin zeigen wird sowie die Musikdokus "Sommerhits für die Ewigkeit" und "Schlagerliebe Superhits". Als einzige Ankündigung für Vox Up ließ sich die Free-TV-Premiere der sechsten Staffel von "The Good Doctor" vernehmen. Die Serie "The Thing about Pam" wird es als Free-TV-Premiere in der Primetime von Super RTL zu sehen geben.