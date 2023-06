Einen Ausbau der Programmfarbe Makeover hat Sixx angekündigt. Gleich mehrere Abend werde man ab diesem Sommer mit Marken dieses Genres bespielen, hat Senderchefin Ellen Koch verraten. "Und nein, wir bedienen damit keine klassischen Klischees. All unsere Makeover-Formate zeigen Female Empowerment par excellence: Wir sind davon überzeugt, dass es sehr mächtig ist, wenn frau die beste Version von sich selbst selbstbewusst nach außen trägt." Man helfe aber gern, so Koch, wenn es "um die Welt zu erobern, einen frischen Haarschnitt oder ein bisschen Lippenstift braucht".

Konkret hat Sixx für den 4. August, ein Freitag, eine zweite Staffel von "Cut It – Die Vorháir-Nachhair-Show" in Aussicht gestellt. In dem Format konkurrieren frisch ausgelernte Friseurinnen und Friseure um das perfekte Umstyling. "Mit Schere, Föhn und Farbpinsel verleihen sie nicht nur einen neuen Look, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein und den Mut für einen Neubeginn", wie Sixx beschreibt. Die erste Staffel kam bei den klassisch Umworbenen auf zwischen einem und zwei Prozent – und sicherte sich durchschnittlich eineinhalb Prozent, was linear ein ordentliches Ergebnis ist.



Schon am 11. Juli, ein Dienstag, plant Sixx indes den Start von "Love it or list it", das hierzulande als "Unser Traumhaus – Umzug oder Umbau" läuft und bedient somit ein Genre, das im deutschen Fernsehen auch von Home & Garden TV schon in reichlichem Umfang vorzufinden ist. Die Sendung ist international ein Langläufer. Es zeigt Paare, die mit ihrem Haus unzufrieden sind. Deshalb wird ihr Heim komplett renovert. Zugleich wird für sie aber auch eine neue Bleibe gesucht. Am Ende muss sich das Paar entscheiden: Wollen sie ihr bisheriges, aber neu gestaltetes Zuhause behalten oder es verkaufen und die neue Immobilie beziehen?

Ab September soll zudem zur besten Sendezeit "Dein Style-Makeover – mit Kathryn Eisman" im Sixx-Programm zu finden sein. Eisman ist eine australische Unterhaltungs- und Fashion-Journalistin. Beim kommenden Sixx-Format handelt es sich um ein australisches Programm, das von Paramount+ und Channel 10 beauftragt wurde.

Eisman arbeitet dabei als eine Art Gaderobenflüsterin. Anhand des Kleidungsstils "liest" sie Leute und kann enthüllen, wer eine Person wirklich ist, einschließlich ihrer Hoffnungen, Träume und Ängste. In internationalen Medien war zum Start die Rede von einer "etwas anderen Verwandlungsshow".