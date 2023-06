Womöglich zieht sich der Sony-Konzern weiter aus Deutschland zurück: Das TV-Produktionsgeschäft hat man im vergangnen Jahr an Banijay verkauft, nun steht einem Bericht der Kollegen von "Clap" zufolge das deutsche Sendergeschäft zum Verkauf. Sony betreibt derzeit die beiden Pay-TV-Sender Sony AXN, der sich vor allem auf actionreiche Serien spezialisiert hat, sowie den Sony Channel mit seinem Fokus auf europäischen Serien - bzw. auch die Abrufangebote unter diesem Namen, etwa als kostenpflichtige Kanäle bei Prime Video Channels.

Dem Bericht zufolge soll es auch einen starken Interessenten geben: Die High View-Gruppe von Alexander Trauttmansdorff, mit dem sich Sony auch bereits in "finalen Verhandlungen" befinden soll. Beide Unternehmen haben sich bislang weder gegenüber "Clap" noch auf eine DWDL-Anfrage am Freitagnachmittag zu den Spekulationen geäßert. Wie "Clap" weiter berichtet, wolle Trauttmansdorff einen der beiden Sender als Frauen-, einen als Männersender positionieren, wobei die Sony-Marken womöglich früher oder später aus dem Sendertitel verschwinden müssten.

High View müsste beiden Angeboten aber anscheinend überhaupt erstmal wieder echtes Leben einhauchen. Allzu viele Programmankündigungen gab es zuletzt jedenfalls nicht mehr zu vernehmen - und die Tatsache, dass sowohl Sony AXN als auch der Sony Channel auf ihren eigenen Websites nicht mal mehr ihr aktuelles Programm zur Verfügung stellen und bei Sony das Aufmacher-Thema auf eine Serie verweist, die schon im letzten Jahr lief, spricht wohl ebenfalls Bände. Die auf der Website verlinkten Social Media Accounts wurden zuletzt im April befüllt - mit einer Entschuldigung für technische Probleme bei den zugehörigen Channels bei Prime Video, die sich über viele Wochen hinzogen.

Bei High View würden die neuen Sender zu einem bereits recht umfangreichen Portfolio kleinere Sender, sowohl aus dem Pay-, wie auch aus dem Free-TV stoßen. So betreibt das in München, Landshut und Wien ansässige Unternehmen bereits unter anderem das frei empfangbare Deluxe Music samt seiner diversen Ableger und hat mit Gute Laune TV und Jukebox auch kostenpflichtige Musiksender im Portfolio. Dazu kommen die Dokusender Bergblick, Xplore und One Terra, aber auch eine Marke wie Waidwerk, die sich an Jäger und Angler wendet.