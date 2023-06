am 16.06.2023 - 18:20 Uhr

Ulrike Demmer wird neue RBB-Intendantin. Die Journalistin und ehemalige Regierungssprecherin erhielt am Freitag vor dem RBB-Rundfunkrat die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen - dafür benötigte sie allerdings mehrere Wahlgänge. Sie wird nun voraussichtlich im Herbst ihren neuen Job antreten, spätestens allerdings am 15. September. Bis dahin leitet Interims-Intendantin Katrin Vernau die Geschäfte. In den kommenden Tagen soll Demmer mit dem Verwaltungsrat ihren Dienstvertrag aushandeln.

Der Wahl-Tag beim RBB war, wie schon die Tage zuvor, äußerst turbulent. Die Personelvertreterinnen hatten kurz vor dem Beginn der entscheidenden Wahl-Sitzung einen Abbruch des Verfahrens gefordert. Sie wollten, dass der gesamte Prozess neu aufgelegt wird (DWDL.de berichtete). Dazu ist es dann nicht gekommen, der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel wies zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass man die Wahl aus zwei geeigneten Kandidatinnen habe. Außerdem könne man bei einem möglichen Abbruch des Verfahrens die Konsequenzen nicht absehen.

© IMAGO / epd Um in den Sitzungssaal zu kommen, musste Ulrike Demmer vorbei an RBB-Mitarbeitenden, die einen Neustart des Wahlprozesses forderten.

Die zweite der Kandidatinnen hieß Heide Baumann und zog ihre Bewerbung nach dem zweiten Wahldurchgang zurück. Sie erhielt in beiden Wahlgängen nach Informationen von RBB24 lediglich eine Stimme aus dem Rundfunkrat und war damit aussichtslos im Rennen um die RBB-Spitze. Für Ulrike Demmer wenig schmeichelhaft: Trotz der Tatsache, dass ihre Herausforderin so wenig Zuspruch erhielt, schaffte auch sie keine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im ersten Wahlgang votierten zehn Mitglieder für keine der beiden Frauen, im zweiten waren es noch neun. Ein Vertrauensbeweis sieht wohl anders aus.

Ulrike Demmer ist Journalistin und hat unter anderem schon für das ZDF, das Nachrichtenmagazin "Spiegel", das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aber auch für RadioEins des RBB gearbeitet. Sie absolvierte die Berliner-Journalisten-Schule und machte danach noch ein Volontariat beim ZDF. Später war sie stellvertretende Leiterin des Hauptstadt-Studios des "Focus" und Leiterin eben dieses Büros beim RND. Wenn es in den vergangenen Tagen um Demmer als mögliche RBB-Intendantin ging, wurde aber einer ihrer letzten Jobs immer besonders hervorgehoben: Sie war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Insofern galt Demmer als gut vernetzt im politischen und medialen Berlin - aber eben mit Polit-Einschlag. Außerdem galt sie als Kandidatin der SPD. Nun muss sie beweisen, dass sie den RBB unabhängig von der Politik führen kann.

