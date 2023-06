Seit Anfang Juni zeigt ProSieben an mehreren Abenden unter dem Label "Greatest Hits" Show-Wiederholungen, dienstags etwa mit aktuell bis zu 5,3 Prozent in der Zielgruppe. Mittwochs wurde nun zwei alte Folgen der "Herz! Schlag! Show" gezeigt, in der es darum geht, einen niedrigen Puls bei "aufregenden" Spielen zu behalten. Doch so aufregend war das Programm nicht, wie sehr überschaubare Reichweiten und Quoten zeigen. Nach zunächst sechs Prozent fiel das Format vergangene Woche auf rund dreieinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenem – und ProSieben verlor offenbar den Glauben.

Daher starten ohnehin schon für demnächst angekündigte Wiederholungen von "Schlag den Star" bereits in dieser Woche am Mittwoch. Zu sehen gibt es diese Woche ab 20:15 Uhr das Duell zwischen Katja Burkard und Olivia Jones aus dem Jahr 2021. Kommende Woche duellieren sich dann DJ Bobo und Joachim Llambi, die Live-Sendung ging 2022 über die Bühne. Schon geplant war, dass am ersten Mittwoch im Juli die ebenfalls 2022 entstande Show mit Bully Herbig und Rick Kavanian zu sehen sein soll.



"Schlag den Star" hat unterschiedliche Sendelängen, läuft aber in jedem Fall immer bis nach Mitternacht. Wie sinnvoll das an einem Mittwochabend ist, sei mal dahingestellt. Weil "Schlag den Star" in jedem Fall aber länger läuft als "Die Herz! Schlag! Show" muss nun auch das eigentlich immer für kurz vor 23 Uhr geplante "Balls – für Geld mach ich alles" weichen.

Für ProSieben ebenfalls nicht arg schlimm: "Balls" kam vergangene Woche bei den klassisch Umworbenen nicht über schwache 3,9 und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt schauten gerade einmal 0,36 sowie 0,25 Millionen Personen zu.