© IMAGO / epd Ulrike Demmer

Bislang zahlt der Saarländische Rundfunk ARD-weit am wenigsten an seinen Intendanten, Martin Grasmück erhält etwas weniger als 250.000 Euro. Wie hoch die Summe beim RBB künftig sein soll, ist nicht klar. Sie soll sich aber irgendwo zwischen 200.000 und 240.000 Euro bewegen. Einige Medien haben sogar eine Summe in Höhe von 180.000 Euro ins Spiel gebracht. Interims-Intendantin Katrin Vernau erhält aktuell rund 295.000 Euro pro Jahr, Patricia Schlesinger lag davor noch bei fast 340.000. Insgesamt macht der RBB beim Intendantinnengehalt also einen großen Schritt nach unten - egal wie hoch es letztlich genau ausfallen wird. Das war auch einer der Gründe, wieso Jan Weyrauch letztlich seine Bewerbung um den Spitzenposten beim Sender zurückzog.

Doch auch in den anderen ARD-Anstalten wird das Thema der Spitzengehälter diskutiert. DWDL.de hat sich bei allen Verwaltungsräten umgehört und um einen aktuellen Stand gebeten. Gibt es Pläne, das Gehalt der Intendanten weiter zu senken? Oder zumindest Gespräche darüber? Und wie sehen die jeweiligen Vorsitzenden der Gremien die Debatte persönlich?

Macht es der SR dem RBB gleich?

© SR/Pasquale d´Angiollilo Martin Grasmück

Radio Bremen: Gehälter "zweifellos hoch"

Spannend ist die Situation auch bei Radio Bremen, also dem Arbeitgeber von Jan Weyrauch. Dort verdient der Programmdirektor aktuell so gut, dass er bei einem Wechsel zum RBB möglicherweise sogar Gehaltseinbußen in Kauf hätte nehmen müssen - je nach dem wie hoch das Gehalt für die künftige RBB-Spitze tatsächlich aussieht. Klar ist aber in jedem Fall: Ein großer Gehaltssprung wäre für Weyrauch in Berlin nicht drin gewesen.

Günther Dey, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Radio Bremen, sagt gegenüber DWDL.de, dass bei der vorletzten Sitzung des Verwaltungsrats eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden sei, die sich in "aller gebotenen Sorgfalt mit der Angemessenheit der Entgelte der Angestellten befasst, deren Entgelt zwischen dem der höchsten Tarifvertragsstufe und dem des Direktoriums liegt". Dey sagt, alle bislang geschlossenen Verträge seien nach Auffassung des Gremiums "stets den spezifischen Anforderungen die die Stelle angemessen" gewesen. Angemessen der Größe liege Radio Bremen bei den Vergütungen "eher im unteren Bereich".

© Radio Bremen/Andreas Weiss Yvette Gerner

HR-Verwaltungsrat begrüßt Debatte

© HR/Ben Knabe Florian Hager

Im HR ist in Sachen Intendantengehalt aber auch schon etwas passiert. Hager verdient aktuell nach eigenen Angaben rund 255.000 Euro - deutlich weniger als sein Vorgänger Manfred Krupp, dessen Grundgehalt im Jahr 2021 noch bei 305.000 Euro lag. Kristin Gesang spricht daher von einem "Vertrag mit moderaten Konditionen", den man mit Hager abgeschlossen habe. Gesang: "Die Bezüge von Herrn Hager liegen deutlich unter denen seines Vorgängers. Insoweit gibt es im Verwaltungsrat des hr derzeit keine diesbezüglichen Diskussionen um weitere zukünftige Kürzungen." Zuletzt wurde bekannt, dass Florian Hager auf sämtliche Gehaltssteigerungen verzichtet, die ihm im Jahr 2023 eigentlich zustehen würden - das begrüßt auch der Verwaltungsrat.

SWR: Tendenz zeigt nach unten

© SWR/Patricia Neligan Kai Gniffke

Bezugsgrößen für die künftige Höhe des Gehalts des SWR-Intendanten oder einer möglichen SWR-Intendantin seien laut Stechl andere öffentliche bzw. öffentlich-rechtliche Unternehmen, etwa auf kommunaler Ebene. "Dort wird zum Teil noch deutlich mehr bezahlt. Ferner können wir auch nicht völlig außer Acht lassen, was insgesamt im Medienbereich bezahlt wird, wenn wir hervorragendes Personal auch aus diesem Bereich für uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewinnen möchten", so der SWR-Verwaltungsratschef.

BR: Wildermuth verdient deutlich weniger als Wilhelm

© BR/Markus Konvalin Katja Wildermuth

MDR: Verwaltungsrat verhandelt noch

Eine besondere Situation gibt es beim MDR. Dort wurde Ralf Ludwig bereits als Nachfolger von Karola Wille gewählt, sein Amt tritt er aber erst zum 1. November an. Schon im Vorfeld seiner Wahl gab es Diskussionen um die genaue Ausgestaltung seines Vertrags, der MDR-Personalrat warf Ludwig vor, dass der seine aktuellen Zusatzkonditionen mit in den neuen Vertrag nehmen wolle - darunter auch umstrittene Ruhegeldzahlungen. "Wir erwarten, dass die Ruhegehaltsregelung beim Abschluss des neuen Intendanten-Dienstvertrages nicht fortgeführt wird", hieß es vom Personalrat.

© MDR/ Kirsten Nijhof Ralf Ludwig

Was machen NDR und WDR?

Die NDR-Verwaltungsratsvorsitzende Karola Schneider will sich auf Anfrage nicht äußern und verweist darauf, dass sie das Amt schon bald abgeben wird. Noch in dieser Woche wird sich der Verwaltungsrat des Senders neu konstituieren - im Zuge dessen wird dann auch ein neuer Vorsitzender bzw. eine neue Vorsitzende gewählt. Er oder sie wird sich perspektivisch wohl auch mit der Höhe der Intendantengehälter auseinandersetzen. Joachim Knuth verdient aktuell 346.000 Euro im Jahr, sein Vertrag läuft allerdings noch bis Anfang 2026.

Aus der Geschäftsstelle des WDR-Verwaltungsrats heißt es unterdessen, die Vorsitzende Claudia Schare könne sich erst im Laufe dieser Woche zum Thema äußern. Mit 413.000 Euro Grundgehalt jährlich ist Tom Buhrow aktuell der Spitzenverdiener unter den Intendantinnen und Intendanten der ARD.