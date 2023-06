In einem Jahr werden Fans der Fußball-Bundesliga wissen, welche und vor allem wie viele Abos sie brauchen, um die Spiele der ersten und zweiten Fußballliga Deutschlands im TV zu sehen. Vermutlich zum Ende der Saison 23/24 wird feststehen, wer sich im Bieterprozess durchgesetzt hat. Offen ist wie immer, wer überhaupt mitbietet; feststehen dürfte schon jetzt mit ziemlicher Gewissheit, dass es zu Änderungen kommen wird.

Angedacht sind zudem auch neue inhaltliche Möglichkeiten, die bisher in der Bundesliga noch nicht angeboten wurden: Kurze Interviews mit Spielern vor dem Match bei der Ankunft im Stadion (ähnliches macht die Premier League). Halbzeit-Interviews, die etwa aus der 3. Liga oder dem Eishockey bekannt sind. Und auch Kameras in der Kabine sollen nicht mehr ganz ausgeschlossen sein, heißt es in der Sportzeitschrift.



Dass die Ausschreibung der Rechte, anders als das vor acht Jahren noch der Fall war, kein Selbstläufer wird, zeigt allein der Blick nach Italien. Dort hat die Serie A alle Angebote, die eingingen, als zu niedrig abgewiesen und will mit den Interessenten (im Pay-TV nur DAZN und Sky) nun in Einzelgespräche einsteigen. Und bei der Premier League, die im nächsten Jahr verhandeln muss, wird als Drohkulisse schon mal von einem eigenen Ligasender gesprochen, damit Sky nicht auf die Idee kommt, den Geldhahn ein Stück weit zuzudrehen.