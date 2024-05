Jeder dritte Deutsche im Alter von 18 bis 65 Jahren ist Single. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland fühlt sich einsam, gleichzeitig wird jede dritte Ehe in der Bundesrepublik geschieden. Für ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff offenbar Grund genug, um sich mit dieser Thematik mal genauer auseinanderzusetzen. Unter dem Titel "Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter - Wie lieben wir in Zukunft?" hat ProSieben nun entsprechend eine neue Ausgabe von "Jenke." angekündigt.

Darin will der Reporter unter anderem den Fragen nachgehen, ob die Menschheit überhaupt noch Beziehungen braucht bzw. will - und was die Alternative dazu wäre. Außerdem beschäftigt sich Jenke von Wilmsdorff in der Sendung mit dem Einfluss von Maschinen auf die Gefühlswelt von Menschen. In Japan sind virtuelle Partner bereits Realität und es gibt auch Menschen, die eine "Liebes-Beziehung" mit einer KI führen.

ProSieben zeigt die Sendung am Dienstag, den 21. Mai, zur besten Sendezeit. Das Format folgt damit auf "Joko & Klaas gegen ProSieben", dessen aktuelle Staffel in der Woche davor endet. Am 21. Mai will ProSieben mit einem langen Reportage-Abend punkten: Bereits bekannt war, dass ab 22:30 Uhr auch eine neue Ausgabe von Thilo Mischkes "Uncovered" beim Sender zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete).

Am späten Abend geht’s dann aber nicht mehr um Sex und Liebe, sondern um die Mafia. Genauer sagt: Die japanisch Yakuza. Die einst mächtige Organisation verliert auch deshalb an Einfluss, weil die Regierung scharfe Gesetze erlassen hat. Mischke spricht in der Sendung unter anderem mit zwei der einflussreichsten Yakuza-Bosse Tokios.