am 22.06.2023 - 14:05 Uhr

Der Privatsender RTL hat für den Hochsommer eine frische Staffel seiner Sendung "Undercover Boss" in Aussicht gestellt. Sie soll sechs Episoden umfassen und am 17. Juli, einem Montag, zur besten Sendezeit starten. Somit übernehmen die undercover agierenden Chefs den Sendeplatz des etwas glücklosen Ratespiels "The Wheel". Beginnen soll die neue "Undercover Boss"-Staffel nach Senderangaben übrigens mit einer Premiere im Format.