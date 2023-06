© Filmreif TV Martin Spieker

© Filmreif TV Peter Ritterhoff und Regina Milde

Auch 30 Jahre nach der Gründung sind bei Filmreif TV übrigens Inhaber Peter Ritterhoff und seine Geschäftspartnerin Regina Milde in der Geschäftsleitung aktiv. "Es ist schon ziemlich unglaublich, dass wir auch nach 30 Jahren noch erfolgreich am Markt sind - auch ohne einen großen Partner, Investor oder Auftraggeber aus dem eigenen Hause. Und dies in einem nach wie vor nahezu ungeregelten Markt, der auch zur Zeit wieder eher etwas fragil wirkt," sagt Regina Milde."Vielleicht ist es gerade die Kraft und Widerstandsfähigkeit eines 'Familienunternehmens', die uns auch in diesem Jahr wieder wachsen lässt".