Angespannte Situation in Russland: Söldner der privaten Wagner-Armee haben offenbar erste Militär-Stationen in Russland unter ihre Kontrolle gebracht, die russische Armee plant Medienberichten zufolge nun den Angriff auf die Söldner, die über ihre Social Media-Kanäle bekannt gaben, dass Russland bald einen neuen Präsidenten haben werde. Die Opposition in Russland spricht von einem nahenden Bürgerkrieg. Das Erste wird aufgrund der Lage in Russland sein Abendprogramm ändern und die Informationsschiene ausdehnen. Nach der regulären 20-Uhr-"Tagesschau"-Ausgabe ist ein 15 Minuten langer "Brennpunkt: Zur Situation in Russland" eingeplant. Ellen Ehni wird die Sondersendung moderieren.